شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت فى مصر اليوم الخميس 29 أبريل 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقرت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية، اليوم الخميس ، 29 أبريل 2021 ، وذلك في اليوم السابع عشر من شهر رمضان الكريم، كما واصلت أسعار الكتاكيت وأسعار البيض استقرارها عند نفس الأسعار دون تغيير.

«المصري اليوم» تنشر أسعار الدواجن والكتاكيت والبيض في مصر حسب أسعار بورصة الدواجن المحلية، اليوم الخميس 29 أبريل، ويزيد السعر قليلا في المحال التجارية وأسواق التجزئة بمختلف محافظات مصر.

أسعار الدواجن في مصر اليوم الخميس 29 أبريل 2021

سعر الدواجن البيضاء من 27 إلى 28 جنيها للكيلو.

سعر الدواجن البلدي من 34 إلى 35 جنيها للكيلو .

سعر الدواجن الأمهات من 18 إلى 20 جنيها للكيلو.

سعر الدواجن الساسو من 30.5 إلى 31.5 جنيها للكيلو .

أسعار الكتاكيت في مصر اليوم الخميس 29 أبريل 2021

سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 2.75 إلى 3 جنيهات.

سعر الكتكوت الساسو عمر يوم من 2 إلى 2.25 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي عمر يوم من 3 إلى 3.25 جنيهات.

سعر كتكوت السمان عمر يوم من 2.25 إلى 2.5 جنيهات.

سعر كتكوت السمان الهجين عمر 14 يوم من 5.5 إلى 6 جنيهات.

أسعار البيض في مصر اليوم الخميس 29 أبريل 2021

سعر كرتونة البيض الأبيض من 30 إلى 31 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر من 34 إلى 35 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي من 32 إلى 33 جنيها.

أسعار البط في مصر اليوم الخميس 29 أبريل 2021

سعر كتكوت البط الفرنساوي «عمر يوم» من 6.5 إلى 7.5 جنيه

سعر كتكوت البط المسكوفي «عمر يوم» من 14 إلى 15 جنيه

سعر كتكوت البط المولار عمر يوم من 15 إلى 15.5 جنيه

سعر لحم البط الفرنساوي من 23 إلى 24 جنيه للكيلو

سعر لحم البط المسكوفي من 46 إلى 47 جنيه للكيلو

سعر لحم البط المولار من 31 إلى 32.50 جنيه للكيلو