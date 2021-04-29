شكرا لقرائتكم خبر عن الجاموسي بـ15 جنيهًا.. تعرف على سعر اللبن في مصر اليوم الخميس 29-4-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد سعر اللبن في مصر خاصة الجاموسى ثبات واستقرار للأسبوع الثانى بعما حقق انخفاض 50 قرش في سعر الكيلو (جملة)، بمعدل 25 جنيه في سعر فنطاس اللبن الجاموسي الذي يزن 50 كيلو جرام، وذلك في مستهل تداول اليوم الخميس 29 -4-2021، وسط توقعات بثبات واستقرار سعر اللبن في مصر حتى نهاية شهر رمضان، رغم الاقبال الكبير على اللبن من قبل المواطنين في وجبة السحور

وجاء سعر اللبن البقري من الموردين إلى المصانع الصغيرة ليتراوح من 6 جنيهات وحتى 6.30 جنيه للكيلو، وذلك حسب أسعار بورصة الألبان البقري على مستوى الجمهورية، حيث يشهد سعر الألبان البقري ارتفاعات خلال الفترة الأخيرة.

وتوقعت شعبة منتجي الألبان في الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن يكون هناك استقرارا في سعر اللبن خلال شهر رمضان.

«المصري اليوم» تنشر سعر اللبن فى مصر اليوم الخميس:

اللبن الجاموسي يباع بالفنطاس (يزن ٥٠ كيلو)، وسعره من (زريبة المواشى) بـ575 جنيه ما يعنى سعر الكيلو 10.5 جنيه، ثم يباع للمحلات بـ11.5 جنيه للكيلو، ثم يباع للمستهلك النهائي بـ١٥ جنيه للكيلو قابل للزيادة ويختلف من كل منطقة لأخرى .

سعر الجبنة يتفاوت حالياً، ويبلغ سعر صفيحة الجبنة سعة 20 كيلوجرام الطازجة "قائم" تتراوح من 500 جنيه الى 640 جنيه حسب استخدام اللبن الجاموسى فى صناعتها من عدمه وانخفض سعر الصفيحة بمعدل 10جنيهات اخرى، فيما تقل عن ذلك حال استخدام اللبن البقرى بديلا عن الجاموسى .

كما ساهم رمضان في انخفاض سعر الجبنة الرومى الطازجة جنيه ليسجل سعر الكيلو من 59 جنية الى 63 جنيه، ثم يضاف الي سعر الكيلو 1.5 جنيه الى 2 جنيه مقابل التخييش والتمليح حيث توضع على الرف لمدة 90 يوم وتقل فى الوزن بمعدل 8 الى 12%.