شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 44866 طن قمح لصوامع وشون القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن عربي عبدالحليم، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، الخميس، أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح حتى الآن في صوامع وشون وهناجر المحافظة 44866 طنًا.

وقال مدير تموين القليوبية إنه تم تحديد شونتين و4 صوامع لاستقبال القمح لموسم 2021، موضحًا أنه يوجد بكل موقع لجنة مشكلة برئاسة مندوب من مديرية التموين بالقليوبية، وعضوية مندوبين من الزراعة والصادرات، والشركة، والجهة المسوقة، وذلك طبقا لضوابط استلام القمح.

من جانبه، أكد المهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أنه تم الانتهاء من حصاد 23 ألف فدان من محصول القمح من إجمالي المساحة المزروعة، والتي تتخطى الـ51632 فدان قمح.