شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف وحذر .. سعر الذهب في مصر وعالميا اليوم الخميس 29 أبريل 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل سعر الذهب في مصر ارتفاعه فى بداية التعاملات، اليوم الخميس، 29 أبريل 2021، ولكن بشكل طفيف بعدما حقق ارتفاعا ملحوظا مساء الأربعاء، كما ارتفع سعر الذهب عالميا فى التعاملات الفورية صباح اليوم ،بنسبة 0.2% ، وارتفعت العقود الآجلة للذهب دورة الولايات المتحدة بنسبة 0.6% وذلك بعد قرار مجلس الاحتياطى الاتحادى الأمريكى ، مساء الأربعاء، بالابقاء على أسعار الفائدة منخفضة ومستقرة قرب الصفر (بين 0.25%-0.00%)، كما أبقى على برنامج مشتريات السندات بقيمة 120 مليار دولار شهريًا، بهدف تدعيم الاقتصاد الذي تعرض لعاصفة كورونا، مما أدى إلى انخفاض مؤشر الدولار وبقاء عائدات السندات الأمريكية بدون تغير مما دفع الذهب للأعلى ولكن بشكل حذر خوفا من تقلبات الأسعار.

وسجل سعر الذهب عيار 21 في بداية التعاملات اليوم الخميس 29 أبريل، 784.66 جنيه، وكان فى نهاية التعاملات مساء الأربعاء، 784.30 جنيه، وكانت في صباح الاربعاء، 779.43 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة» عالميًا في بداية تعاملات الخميس 1,780.93 $، وكانت فى نهاية التعاملات مساء الأربعاء، 1،780.38 $، وكانت في صباح الاربعاء 1,766.90 $ .

«المصرى اليوم» تنشر سعر الذهب في بداية التعاملات اليوم الخميس 29 أبريل 2021

م الوحدة فى مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

سعر الذهب نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 28 أبريل 2021

م الوحدة فى مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

سعر الذهب في بداية التعاملات صباح الاربعاء 28 أبريل 2021

م الوحدة في مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط



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