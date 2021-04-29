شكرا لقرائتكم خبر عن بدء صلوات خميس العهد في دير مارمينا العجائبى بالإسكندرية .. والبابا يترأس الصلاة بدون حضور شعبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت طقوس صلاتى اللقان وخميس العهد في دير مارمينا العجائبي في الكينج مريوط غرب الإسكندرية اليوم الخميس، برئاسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

ويشارك البابا الصلاة مجمع رهبان الدير من دون حضور شعبى، وسط إجراءات احترازية مشددة تزامناً مع إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

ويعرف خميس العهد أيضاً بالخميس المقدس، وهو عيد مسيحي أو يوم مقدس يسبق عيد الفصح وهو ذكرى العشاء الأخير ليسوع المسيح مع تلاميذه، وهو اليوم الذي غسل فيه يسوع أرجل تلاميذه ووعظ فيهم بأن يحبوا بعضهم البعض كما أحبهم هو وترك لهم وصيته، كما يعد خميس العهد اليوم الخامس من أسبوع الآلام يسبقهٌ أربعاء البصخة ويليه الجمعة العظيمة.

وتحتفل الكنيسة في خميس العهد أو الخميس الكبير بذكرى تسليم السيد المسيح تلاميذه سر الإفخارستيا، وهو سر من أسرار الكنيسة، كما صلى البابا صلوات اللقان والتي تنتهي بقيام الكاهن بغسل أرجل الشعب تنفيذًا لوصية السيد المسيح التي أوصى التلاميذ بهذا بعد أن غسل أرجلهم.