شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تغلق 1074 كافيه ومقهى وتصادر 6000 شيشة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة بالتنسيق مع شرطة المرافق حملات مسائية مكثفة لمتابعة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء بمنع الشيش في المقاهي حرصًا على الصحة العامة وتمكنت الحملات من غلق 502 كافية لتقديمها الشيشة بالمخالفة لقرار الحظر وتم مصادرة أكثر من 6000 شيشة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وتم مصادرة الشيش وتحرير المحاضر اللازمة وإحالة المخالفين للنيابة المختصة كما تم غلق 572 مقهى و950 محلا و725 ورشة لمخالفتها مواعيد الغلق وتحرير 3856 محضر عدم ارتداء كمامة.

تم شن الحملات تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء باستمرار تطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، وخاصة خلال هذه المرحلة التى تشهد تزايداً متسارعاً فى تسجيل أعداد المصابين بهذا الفيروس شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات المتابعة والرقابة والتعامل بحسم مع المولات والكافيهات والمقاهى التى تخالف تطبيق القرارات الاحترازية لمواجهة "كورونا"، وغلقها على الفور.

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة ستطبق بمنتهى الحزم الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان المعظم لحماية صحة وسلامة المواطنين مع توقيع الغرامات الفورية على المخالفين .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة متابعة منع تقديم الشيشة وتطبيق الغرامات المفروضة والغلق على المخالفين بشكل فورى مع مصادرة كافة المستلزمات المستخدمة في المخالفة والتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية خاصة ارتداء الكمامات وتوافر المطهرات، وترك مسافات متباعدة بين الطاولات، والتأكيد على الالتزام بالمواعيد المحددة للإغلاق، واستخدام الأدوات أحادية الاستخدام من أطباق وأكواب وغيرها من الأدوات الشخصية، وتوفير مناديل ومعقمات بداخل دورات المياه وتعقيمها بشكل مستمر .

وأكد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بمتابعة إلتزام الأنشطة التجارية والمولات والمطاعم والكافيتريات والكافيهات بتوقيتات الفتح والإغلاق الصيفية مع التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه يتابع على مدار الساعة الاجراءات التي تتخذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتطبيق الإجراءات الإحترازية فى أحياء العاصمة المختلفة حرصًا على صحة المواطنين .