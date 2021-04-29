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شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تتابع اشتراطات السلامة بمستشفيات العزل بالإسماعيلية.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أجرى مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، جولة تفقدية بمستشفيات العزل بالمحافظة "مستشفى حميات الإسماعيلية"، للتأكد من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمستشفى، والتأكد من خزانات الأكسجين ومخازن أسطوانات الأكسجين وصلاحيتها، واتباع المستشفى تعليمات وسياسات السلامة في حالة حدوث تسريب أو خلل من خزانات الأكسجين من عدمه.
وأكد أحمد جابر مدير المديرية خلال الجولة، أنه يقوم بزيارات مفاجئة على المنشآت في إطار اختصاصات وزارة القوي العاملة وبناء علي تعليمات الوزير لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بهذه المناطق لضمان توفير الحماية للعاملين واستمرار عجلة الإنتاج وعدم توقف حركة المصانع لتحسين مستوى الاقتصاد، مشيراً إلى أنه في حالة عدم الالتزام يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب تلك المنشآت غير الملتزمة للحد من الموجة الثالثة من انتشار الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة العاملين وأسرهم.