شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: عيدا العمال وشم النسيم إجازة بأجر للقطاع الخاص والأحد احترازيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن السبت المقبل أول مايو إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، والأحد إجازة ضوء في إجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا كتدبير احترازى، والإثنين إجازة شم النسيم.

وقال سعفان، فى بيان، إن هذه الأيام إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام مثلى أجره اليومى.

وأصدرت الوزارة كتابا دوريا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لوضع إحكامة موضع التنفيذ، ومتابعة تنفيذ هذه الإجازة بمواقع العمل والإنتاج بالمنشآت والشركات، كما تتابع المديريات إجازة اليوم الخميس بمناسبة عيد تحرير سيناء، التى أصدرت الوزارة كتابا دوريا بها، بدلا من الأحد الماضي 25 إبريل.

وبهذه المناسبات يتقدم وزير القوى العاملة بالتهنئة إلى جميع عمال مصر، مؤكدًا تقديره الكامل لدورهم الوطنى فى بذل التضحيات ومواصلة عملية الإنتاج فى بناء مصر، ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الشاملة فى مختلف القطاعات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كما يهنئ الوزير البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، مؤكدا أن هذه المناسبة تمنحنا المزيد من العزم على مواصلة التكاتف وبذل التضحيات، لتبقى الدولة المصرية في وحدة نسيجها نموذجا يهدي الإنسانية للخير والنماء، داعين الله عز وجل أن يزيل عنا والعالم أجمع وباء فيروس كورونا، وأن يعم الخير والنماء ربوع مصرنا الحبيبة وشعبنا العظيم تحت قيادة الرئيس السيسي، بالمزيد من التقدم والازدهار والسلام، كي تتحقق آماله في مستقبل مشرق وغد أفضل.