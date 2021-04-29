حملة اليوم الواحد.. ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية متنوعة بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 3985 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1980 تجاوز السرعة المقررة، 130 مخالفة السير بدون تراخيص، 25 مخالفة موقف عشوائي، 35 مخالفة شروط التراخيص.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط كافة المخالفات.