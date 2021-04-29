الداخلية تكشف ملابسات حادث اصطدام قطار بـ "لودر" في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات حادث اصطدام قطار بلودر في المنوفية.

ورد بلاغ لأجهزة الأمن من ناظر محطة سكك حديد، بدائرة مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية باصطدام أحد القطارات بإحدى المركبات "لودر" حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مُعد للعبور "مزلقان غير شرعي" وذلك قبل دخول القطار إلى المحطة.

بالفحص تبين عدم حدوث أية إصابات أو تلفيات بالقطار واستئنافه لسيره، فيما حدث تلفيات بمركبة "اللودر" نتيجة الاصطدام.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية من تحديد قائد المركبة " لودر" وأمكن ضبطه.

وبمواجهته أقر بأنه أثناء تخطيه لشريط السكة الحديد من مكان غير مُعد للعبور حدث عُطل مفاجئ بمركبة اللودر قام بتركه وفر هاربا خشية على حياته.