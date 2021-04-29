شكرا لقرائتكم خبر عن هاني الناظر يقدم 6 نصائح لمواجهة الموجة الحارة: «ارتداء ملابس قطنية وتهوية القدمين دائماً» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الدكتور هاني الناظر، مدير المركز القومي للبحوث سابقاً، من الموجة الحارة التي تمر بها مصر بدءً من اليوم وتستمر أسبوعاً كاملاً.

وقال الناظر، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: «تبدأ غدا موجة شديدة الحرارة وتستمر لمدة حوالي اسبوع باذن الله فكيف نتعامل معاها أولاً تجنب الوقوف أوالسير تحت أشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة بدون غطاء على الراس أو شمسية يد، ثانياً ضرورة ارتداء ملابس قطنية بيضاء أو فاتحة اللون».

وتابع: «ثالثاً الحرص على الإكثار من شرب المياه بين الإفطار والسحور وتناول الخيار والبطيخ والكنتالوب بديل للحلويات، رابعاً الاستحمام صباحا ومساء مع استعمال صابون الجلسرين وبدون ليفة ومراعاة عدم استعمال الماء الساخن».

وأكمل الناظر نصائحه قائلاً: «خامساً تهوية القدمين دائماً وتجفيف بين الاصابع منعا للاصابة بفطريات القدم، سادساً قد يكون من المناسب مع اجازة الخمس ايام القادمة البقاء في المنزل لسببين البعد عن حرارة الجو والشمس، للحماية من الاختلاط بالغير والتعرض للاصابة بكورونا».

وكشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية، في وقت سابق، حال الطقس خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن البلاد ستتعرض لموجة حارة وتستمر لمدة خمسة أيام.

وأضافت «شاكر» في تصريحات لبرنامج هذا الصباح على قناة إكسترا نيوز، أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا تدريجيا بداية من اليوم وتستمر حتى الاثنين 3 من شهر مايو المقبل، مؤكدة أن درجة الحرارة ستصل في القاهرة الكبرى غدًا الخميس 29 أبريل لـ 36 درجة، وتستمر في الارتفاع حتي منتصف الشهر المقبل مع وجود نشاط في حركة الرياح على فترات خلال ساعات اليوم.

ناشدت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين، مواجهة تقلبات الطقس بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال ساعات النهار تجنبا للإصابة بضربات الشمس، أو الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام.