شكرا لقرائتكم خبر عن «المنشآت الفندقية»: تطعيم العاملين بالسياحة ضد كورونا «أمن قومي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى مسؤولو الفنادق والقرى السياحية بالبحر الأحمر كتاب دوري رقم ٥٢ من علاء عاقل القائم بتسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية حول ضرورة الاستمرار في الاجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا وأن وزارة السياحة ستقوم بعدة لجان تفتيش مفاجئة على الفنادق.

وكشف الكتاب الدوري الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه أن تلقي اللقاح ضد فيروس كورنا للعاملين بالمنشآت الفندقية «إجباري» وليس اختياري إلا اذا كان هناك مانع طبي أو مرض مزمن يحول دون ذلك أو يمنع تلقي العامل الجرعات وأنه سيتم عرض الأمر على المختصين من وزارة الصحة في هذه الحالة للتأكد من هذا الأمر.

واعتبر الكتاب الدوري لغرفة المنشآت الفندقية أن مسألة تطعيم العاملين بالقطاع السياحي «أمن قومي» وأن كل فندق مسؤول عن تطعيم جميع العاملين فيه. وأهابت الغرفة بمسؤولي الفنادق بضرورة تطبيق جميع الاجراءات الاحترازية مع العاملين بالمشروعات السياحية وسرعة التسجيل وتلقي لقاح كورونا

وأن التطعيم يحافظ على صحة العاملين كما يمنح ميزة إضافية للسياحة المصرية.

كان الإتحاد المصري للغرف السياحية قد طالب جميع العاملين بالقطاع السياحي بمختلف منشأته استكمال التسجيل بالموقع الذي خصصته وزارة الصحة للتسجيل وتلقي اللقاح الخاص بالتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.