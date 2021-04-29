شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لرفع الإشغالات بدسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت رئاسة مركز ومدينة دسوق حملة مكبرة ليلا لرفع الإشغالات بدسوق بالتنسيق مع اللواء عمرو بريك، مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة دسوق، والجهات الأمنية مأمور البندر وشرطة المرافق وأسفرت الحملة عن رفع 300 إشغال، تحرير 15 محضر إشغال، عدد 57 مضبوطات.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الحملة تستهدف رفع وإزالة كل الإشغالات والتعديات بالشوارع الرئيسية والفرعية، وكورنيش النيل ورفع وإزالة كل أشكال وصور التعديات على الأرصفة ونهر الطريق، وذلك لتحقيق وعودة الانضباط في الشارع الدسوقى على جميع المستويات، بما يسهم في غرس قيم الولاء والانتماء، واحترام القانون واستعادة الوجه الحضارى للشارع الدسوقى، ومواجهة جميع أشكال الانفلات، والإهمال وتجاوز القانون، كما تهدف إلى تحقيق الانضباط العام، وتأتى دعمًا لجهود الدولة في تحقيق الانضباط على مستوى المدينة، من خلال تفعيل لائحة الانضباط والهدوء والاستقرار في الشارع.