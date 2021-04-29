شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مصنعين للحلوى والبسكويت يستخدمان علامات تجارية مقلدة في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مديرية التموين بكفر الشيخ، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك، اليوم الأربعاء، من ضبط مصنعي أعلاف، ومصنعين لإنتاج الحلوى والآيس الكريم، يستخدمان علامات تجارية مقلدة للغير، بداخلهما 156 ألفا و180 قطعة وعبوة مقلدة، بدائرة مركز الحامول.

بدأت الواقعة بوصول معلومات إلى المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، ورجب نايل، رئيس جهاز حماية المستهلك بكفر الشيخ، مفادها قيام مصنعين كائنين بدائرة مركز الحامول، بإنتاج وتصنيع الحلوى والبسكويت والآيس كريم، وتعبئة المنتج النهائي داخل عبوات مدون عليها علامات مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلين الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، ومحققين من جراء ذلك أرباحاً طائلة غير مشروعة.

على الفور توجهت حملة مشتركة بإشراف عبدالفتاح جابر، مدير الرقابة التموينية، ضمت رضا داود، بالرقابة التموينية، ومحمد البدراوي وشريف سعد، بحماية المستهلك، إلي المصنعين المشار إليهما، بدائرة مركز الحامول.

استهدفت الحملة المصنع الأول «مصنع لإنتاج الحلوي والبسكويت»، تبين قيام مالكه بإدخال الغش والتدليس ووضع علامات تجارية مقلدة على منتجات المصنع من «البسكويت والويفر»، وكذا وضعه عناوين إنتاج لمصانع وهمية بالقاهرة والغربية على غير الواقع مخالفا بذلك الحقيقة، وعُثرت بداخله على 119 ألفا و760 قطعة بسكويت وويفر، و26 بكرة «سوليفان» لاستخدامها في تغليف المنتجات المصنعة المقلدة، وجرى التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرر المحضر 1170 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز الحامول، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كما استهدفت الحملة المصنع الثاني «مصنع لإنتاج الإيس كريم»، تبين قيام صاحبه بإدخال الغش والتدليس، ووضع عناوين إنتاج لبعض المصانع المشهورة والوهمية على العبوات المنتجة من المصنع، واستخدامه علامات تجارية مشهورة وتقليدها بدون وجه حق، وعُثر داخل المصنع على 36 ألفا و420 عبوة وكوب آيس كريم، و46 بكرة «سوليفان» لاستخدامها في تغليف العبوات المنتجة من مصنعه، وتحفظت الحملة على المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 1171 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز الحامول، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.