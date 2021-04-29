شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام العمل في الوحدات الصحية بالشيخ زويد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد حسن مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد، علي انتظام العمل في الوحدات الصحية علي مستوي مركز ومدينة الشيخ زويد، وتقديم الخدنات الصحية والطبية للمواطنين بناء على تعليمات الدكتور، طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء.

وأشار حسن، في بيان، إلي انتظام العاملين في الوحدات الصحية"أطباء-تمريض-إداريين-عمال"، بجانب انتظام العمل في أقسام الاستقبال والمعامل والعيادات الخارجية والصيدليات في مختلف الوحدات الصحية.

أكد حسن علي توافر ر وسائل تنظيم الأسرة للمنتفعات في مختلف الوحدات الصحية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بصيدليات الوحدات، من أجل تقديم خدمة صحية أفضل للمواطنين.

شدد حسن علي الالتزام بوسائل ومعايير مكافحة العدوى للحفاظ على سلامة الأطقم الطبية ، وتطبيق الاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية للعاملين والمواطنين والحفاظ علي التباعد الاجتماعي والتطهير المستمر.