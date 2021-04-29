شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من إزالة مساكن «زرزارة» آخر عشوائيات سفاجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فى خطوة لإعلان المدينة خالية من المساكن العشوائية انتهت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا بالبحر الأحمر، من إتمام عملية إزالة مساكن منطقة زرزارة العشوائية التى تم نقل الأهالى منها إلى منطقة بديل العشوائيات «حى الروضة» الجديد المزود بكل الخدمات والمرافق.

وتم تنفيذ الوحدات السكنية البديلة للمبانى غير الآمنة بمنطقة زرزارة بمدينة سفاجا، والبالغ عددها 3 عمارات، بها 60 وحدة سكنية، و174 بيتًا ملحقًا به فناء، بتكلفة إجمالية حوالى 93 مليون جنيه، شاملة إمداد الموقع بالمرافق، ساهم صندوق تطوير العشوائيات بنحو 52 مليون جنيه منها.

وأوضحت هدى المغربى، رئيس مدينة سفاجا، أنه تم نقل الأسر للمساكن الجديدة، وتم توفير سيارات من مجلس المدينة لنقل الأمتعة الخاصة بكل أسرة مجانًا، إلى مقر إقامتهم الجديد فى بديل العشوائيات بحى الروضة. لافتةً إلى أنه تمت إزالة المساكن العشوائية الخاصة بالمواطنين الذين تسلموا بديل العشوائيات، عقب تسليمهم المساكن الجديدة لضمان عدم العودة مرة أخرى إلى العشوائيات حفاظًا على سلامتهم. وأشارت المغربى إلى أن الإزالة بمنطقة زرزارة تتسم بالصعوبة نظرًا لطبيعة المنطقة الجبلية والصخرية لذلك تم أغلبها باستخدام الأدوات اليدوية والمعدات.

وأكد المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أنه تم الانتهاء من عدد ضخم من الوحدات السكنية التى أنشأتها الدولة لسكان المناطق غير الآمنة، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق مع المحافظات المعنية لبدء تسكين المستحقين على الفور.