شكرا لقرائتكم خبر عن فتح المزارات العسكرية مجانًا للجماهير‎ لمدة يومين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بمناسبة احتفالات مصر بأعياد تحرير سيناء تقرر فتح المزارات العسكرية لاستقبال المواطنين مجانًا، وذلك على مدار يومى التاسع والعشرون والثلاثون من شهر إبريل الجاري.

يأتي ذلك حرصًا من القوات المسلحة على نشر الوعى والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وكرامته.

وتؤكد القوات المسلحة على كافة الزائرين مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا وحفاظًا على سلامتهم خلال زيارة المزارات العسكرية.