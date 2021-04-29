شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تركيب لوحات بأسماء الشوارع فى الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة فى تركيب اللوحات الخاصة بأسماء الشوارع بجميع الأحياء والمناطق، وذلك تخفيفًا لما كان يواجه أهالى الغردقة والزائرين من صعوبات فى الوصول للأماكن التى يريدونها، بسبب عدم تنفيذ مشروع تسمية الشوارع وترقيم المنشآت.

ورحب الأهالى بالخطوة، مؤكدين أنها تنهى معاناتهم، لكنهم طالبوا باختيار أسماء مشهورة للشوارع.

ووجَّه اللواء عمرو حفنى، محافظ البحر الأحمر، تعليمات للواء إيهاب رأفت، رئيس المدينة، بضرورة الانتهاء من تسمية الشوارع بالمدينة فى أسرع وقت، وسط انتقادات من الأهالى بأن أسماء عدد من الشوارع تم إطلاقها نسبة لشخصيات وأسماء مجهولة وغير مشهورة، وأشادوا باختيار بعض الأسماء لشخصيات سياسية وتاريخية وفنية وعدد من الشهداء، مثل مصطفى كامل ويوسف جوهر وعبدالمجيد عبدالله.

وأكد الأهالى أن تسمية الشوارع والمنشآت من أهم المطالب لأهالى وزائرى مدينة الغردقة، خاصة أن تسمية الشوارع وترقيم المنشآت يوفر الوقت والسرعة، خاصة خدمات الإسعاف والمطافئ ووصول سيارة التاكسى، حيث تعتمد على الأنظمة والخرائط الحديثة وكل ذلك بفضل الوضوح والتسلسل فى مواقع الأحياء وأسماء وأرقام الشوارع ومعرفة موقعها بالنسبة للمدينة بمجرد النظر إلى العنوان.

محمد عرفات، المحامى بالغردقة، أكد أن كثيرًا من المراسلات كانت لا تصل لأصحابها بسبب عدم وجود عناوين واضحة، ويعتبر الترقيم للمنشآت والعمارات السكنية هوية تعرف بها، ويثبت كل ذلك من خلال خرائط تفصيلية.