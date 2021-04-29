شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توجه ببدء تشغيل منظومة «نظافة الشوارع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجَّه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بسرعة إنهاء التعاقدات للبدء فى التشغيل التجريبى لمنظومة المخلفات البلدية بـ4 محافظات كمرحلة أولى، وهى القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية والإسكندرية.

وكلف- خلال اجتماع لاستعراض التكاليف التشغيلية لمنظومة المخلفات البلدية، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ومسؤولى الوزارات المعنية- بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارات: المالية والبيئة والتنمية المحلية، لمتابعة مصروفات تشغيل المنظومة وتحديد الأدوار وتشكيل اللجنة الفنية لمتابعة التنفيذ على الأرض.

وأكد رئيس الوزراء الأهمية التى توليها الحكومة لهذه المنظومة، فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة باتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذ المنظومة، بأعلى مستوى، لإحداث تغيير كبير فى مستوى النظافة بالشارع المصرى، والتخلص الآمن من القمامة عبر منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تطرق إلى مناقشة التكاليف التشغيلية لمنظومة المخلفات فيما يتعلق بمكون جمع ونقل ونظافة الشوارع على مستوى الجمهورية، مع حصر الفجوة التمويلية التى ستقوم الدولة من خلال الخزانة العامة بسدادها، بعد بدء تطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات.

وتمت الإشارة بالاجتماع إلى مبادرة البنك المركزى للبدء فى دعم منظومة المخلفات كمشروع قومى، ودور قطاع المسؤولية الاجتماعية للقطاع المصرفى، الذى سيسهم فى تحسين تمويل مصروفات التشغيل.