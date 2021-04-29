شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انقطاعها لأكثر من 20 ساعة.. عودة المياه لمنطقة الصداقة في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تم اعادة توصيل المياه لمنطقة الصداقة الجديدة بأسوان بعد أن تسبب كسر خط مياه الشرب 600 بوصة بالمنطقة بجوار رافع الصداقة الرئيسي ، في انقطاع مياه الشرب عن المنطقة والعمارات السكنية ومنازل الاهالي لاكثر من 20 ساعة .

وانتقلت فرق الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي باسوان لاصلاح الكسر و قامت الشركة بتوفير سيارات مياه للمواطنين بحي الصداقة الجديدة لحين اصلاح الكسر وعودة المياه حيث تم الانتهاء من اصلاح الكسر في ساعة مبكرة من صباح اليوم بعد انقطاعها منذ فجر الامس .