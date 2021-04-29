شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد حملات إزالة 730 عقارًا بمنطقة بطن البقرة العشوائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الأعمال الجارية لإزالة 730 عقارًا بمنطقة بطن البقرة العشوائية بحى مصر القديمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة، وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها.

وقال محافظ القاهرة إن أعمال إزالة هذه المنطقة تأتى فى إطار خطة الدولة للتطوير الشامل لمنطقة الفسطاط بالكامل وإعادة الشكل الحضارى لها، مشيرًا إلى أنه تم هدم 53 عقارًا عشوائيًا، وإجلاء وتسكين 156 أسرة حتى الآن تم نقلهم إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات.

وأضاف أن جميع الوحدات السكنية الجديدة التى يُنقل إليها المواطنون مُزوَّدة بجميع الخدمات اللازمة لحياة كريمة وسكن ملائم، موضحًا أن جهود الدولة مستمرة لتوفير حياة أفضل ومساكن آمنة لسكان المناطق العشوائية وغير المخططة، وأن عملية نقل سكان منطقة بطن البقرة تستهدف تغيير حياة 2000 أسرة للأفضل.

وأشار إلى أنه تم توفير أتوبيسات لنقل الأهالى إلى مساكنهم الجديدة وسيارات لنقل منقولاتهم وأمتعتهم الخفيفة، وعمال للمساعدة فى عملية النقل والتسكين، لافتًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى للانتهاء من إزالة المناطق العشوائية الخطرة، مشيرًا إلى أنه جارٍ الانتهاء من عدد من مشروعات الإسكان لنقل باقى سكان العشوائيات الخطرة إليها كـ«الخيالة» و«معًا»، بالإضافة إلى المشروعات القائمة بالفعل كـ«الأسمرات» و«روضة السيدة زينب» و«المحروسة 1 و2» و«أهالينا». وأكد أن الدولة لن تتهاون فى إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة، مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية، وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها.

إلى ذلك، أزالت الأجهزة التنفيذية بحى عين شمس مبنى مخالفًا شرع القائمون عليه فى استكماله على مساحة 550 مترًا، رغم صدور قرارات إزالة له، لإقامته بدون ترخيص، وتعدِّيه على حرم الآثار، وسدِّه منافذ الجار.