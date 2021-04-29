شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض نسبة تعاطي المخدرات بين «موظفي الحكومية» لـ2.5% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، نتائج لجنة الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية.

وأعلنت اللجنة أنه تم الكشف على 327 ألف موظف فى الفترة من مارس 2019 حتى مارس 2021 بكافة المحافظات، وتبين تعاطى 2.5% المواد المخدرة، إذ انخفضت النسبة بعد أن بلغت 8% فى بداية حملات الكشف، وأن أبرز مواد التعاطى الحشيش والترامادول والمورفين، موضحة أنه يتم إيقاف الموظف الذى يثبت تعاطيه المواد المخدرة عن العمل وإحالته إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.‪ ووجهت «القباج» باستمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة لتشمل مختلف المؤسسات الحكومية، لتهيئة بيئة عمل آمنة خالية من تعاطى المخدرات، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، مشددة على استمرار حملات الكشف على سائقى حافلات المدارس. ‪وقالت إن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره مريضًا ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان «16023»، ومن هم دون ذلك ويثبت تعاطيهم المواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده وإيقافه عن العمل.

وأوضح عمرو عثمان، مدير الصندوق، أنه يتم تنفيذ حملات الكشف بطريقة فجائية ودون تحديد مسبق للمواعيد، حيث يخضع العاملون للكشف دون استعداد مسبق بما يمتنع معه حالات التوقف المؤقت عن التعاطى أو التحايل على الوسائل الفنية للتحاليل أو التغيب المتعمد وقت الكشف، فى حين يؤدى عنصر المفاجأة إلى وجود العاملين فى حالة ترقب دائم لخضوعهم للكشف فى أى وقت.

ولفت إلى أن إجمالى عدد الحملات المنفذة خلال الفترة من مارس 2019 حتى مارس 2021 بلغ 5427 حملة فى مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية.

‎وأشار مدير الصندوق إلى أنه جار تكثيف حملات الكشف على المخدرات بين العاملين فى الوزارات والهيئات التابعة لها فى المحافظات المختلفة بالتعاون مع مصلحة الطب الشرعى والأمانة العامة للصحة النفسية، وعلى العاملين فى مختلف الجهات التابعة للجهاز الإدارى للدولة، خاصة الهيئات والمؤسسات الخدمية التى تقدم خدمات للمواطنين وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، حيث يتم التنسيق حاليا مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة فى المحافظات، لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديهم وأعدادهم وأماكن تواجدهم من أجل تنسيق حملات الكشف على العاملين للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة وتخصيص مسؤول اتصال بكل جهة سيتم الكشف على العاملين بها، لتذليل أى عقبات تواجه حملات الكشف.‪

ولفت «عثمان» إلى أن تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة أدى لانخفاض نسبة التعاطى، كما أن هناك الكثير من الموظفين تقدموا طواعية للعلاج من خلال الخط الساخن «16023 » لصندوق مكافحة الإدمان، ويتم اعتبارهم مرضى، وعلاجهم يتم مجانا وفى سرية تامة.‎