شكرا لقرائتكم خبر عن 245 طن أسماك إنتاج بحيرة البردويل خلال 3 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور شكري سالمان المدير التنفيذي لبحيرة البردويل بشمال سيناء، أن إنتاج بحيرة البردويل بلغ خلال ثلاثة أيام«من يوم الاثنين الماضي وحتي أمس الأربعاء»، 245 طن تقريباً.

وأضاف في بيان، أن معظم الانتاج من أسماك الدنيس، بجانب أعداد قليله من أسماك الموسى والبوري والقاروص، بجانب الكابوريا، لافتًا إلى انخفاض أسعار الاسماك في الاسواق عقب نزول انتاج البحيرة للأسواق.

وجه سالمان الشكر، إلى الدكتور صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، والشركة الوطنية بقيادة اللواء حمدي بدين والجهات المختصة للحفاظ على المخزون السمكي خلال فترة المنع.

وكانت ادارة البحيرة قامت، الاثنين الماضي، بفتح المسطح المائي لبحيرة البردويل للصيد، عقب فترة المنع لتكاثر الزريعة، وذلك بمناسبة العيد القومي لمحافظة شمال سيناء في ال25 من ابريل.