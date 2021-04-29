شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة شمال سيناء» تناشد المواطنين الالتزام بالمنازل وعدم الخروج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جددت مديرية الصحة بشمال سيناء مناشدتها للمواطنين بعدم الخروج والالتزام بالمنازل.

وأصدرت المديرية بيانا بعنوان «ألزم بيتك..خليك قد المسئولية»، قالت فيه: «مع الزيادة الملحوظة في أعداد الإصابة، حافظوا على سلامتكم وصحتكم ضد فيروس في رمضان بالالتزام بالإجراءات الاحترازية».

وشددت المديرية على المواطنين بغسل الأيدي باستمرار، وارتداء الكمامة​ الواقية، الحفاظ على التباعد الآمن ​، إتباع آداب العطس والسعال، تجنب التجمعات الكبيرة وعدم الخروج إلا للضرورة والبقاء بالمنازل.