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«صحة شمال سيناء» تناشد المواطنين الالتزام بالمنازل وعدم الخروج

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خالد محمد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جددت مديرية الصحة بشمال سيناء مناشدتها للمواطنين بعدم الخروج والالتزام بالمنازل.

وأصدرت المديرية بيانا بعنوان «ألزم بيتك..خليك قد المسئولية»، قالت فيه: «مع الزيادة الملحوظة في أعداد الإصابة، حافظوا على سلامتكم وصحتكم ضد فيروس في رمضان بالالتزام بالإجراءات الاحترازية».

وشددت المديرية على المواطنين بغسل الأيدي باستمرار، وارتداء الكمامة​ الواقية، الحفاظ على التباعد الآمن ​، إتباع آداب العطس والسعال، تجنب التجمعات الكبيرة وعدم الخروج إلا للضرورة والبقاء بالمنازل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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