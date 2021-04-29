شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الإجازة الصيفية اليوم لطلاب النقل بعد انتهاء امتحانات شهر أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت اليوم الخميس الإجازة الصيفية لطلاب النقل من رياض الأطفال حتى الثانى الثانوى، عدا طلاب الشهادة الإعدادية، بعد أداء طلاب سنوات النقل امتحانات شهر أبريل الجارى، والتى انتهت أمس الأربعاء 28 من نفس الشهر، حيث أدى طلاب الصف الرابع الابتدائي حتى الثانى الإعدادى الامتحانات المجمعة على مدار 3 أيام بدأت الإثنين 26 وانتهت الأربعاء، إضافة إلى طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، ومن المقرر أن يبدأ يستكمل طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة.

واختتم أمس طلاب صفوف النقل (الصف الرابع الابتدائي والصف الأول الإعدادي والصفين الأول والثاني الثانوي)، امتحانات شهر أبريل بنظام الامتحانات المجمعة وباتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا.

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان المجمع فى مواد الكيمياء والفيزياء والأحياء، كما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان المجمع في مواد اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء (الشعبة العلمية)، ومواد اللغة الأجنبية الثانية والجغرافيا (الشعبة الأدبية).

وقررت الوزارة أن تكون امتحانات شهر أبريل الجارى هى نهاية العام الدراسى لسنوات النقل، باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.