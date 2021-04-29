شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليار و500 مليون جنيه دعم الأدوية وألبان الأطفال فى موازنة 21/22 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبلغ دعم الأدوية وألبان الأطفال بمشروع موازنة الدولة للسنة المالية 2021/2022، نحو 2 مليار و500 مليون جنيه، ويمثل دعم الأدوية وألبان الأطفال قيمة ما تتحمله الدولة من فروق التكلفة الناتجة عن استيراد الأنسولين وألبان الأطفال، ويتم صرف هذا الدعم إلى وزارة الصحة.

كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد ألقى البيان المالى للموازنة أمام مجلس النواب، وأحاله المستشار حنفى جبالى، إلى لجنة الخطة لإعداد تقرير عن الموازنة يتم عرضه فى الجلسة العامة.

وكشف "معيط " فى البيان المالى، أن إجمالى الاستخدامات فى موازنة 21/22 نحو 2 ترليون و461 مليارا و15 مليون جنيه بنسبة 6 .34% وموزعة على مصروفات بنحو تريليون و837 مليارا و723 مليون جنيه بنسبة 25.9 % ويمثل المخصص لحيازة الأصول المالية نحو 30 مليارا و292 مليون جنيه، فيما يبلغ المخصص لسداد القروض نحو 593 مليار جنيه بنسبة 8.3% من الناتج المحلى.

ووفقا للمادة 150 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب يجب أن يتضَمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، نتيجةَ بحثها البيانَ المالى السنوى، والموازناتِ الخاصةَ بالجهاز الإدارى للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقريرَ السنوى عن المركز المالى للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام. وتسرى أحكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات الأخرى.

ويتم التصويت وفقا للمادة 154 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على مشروع الموازنة العامة بابًا بابًا والتأشيرات الملحقة بها مادةً مادةً، ثم يتم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتأشيرات الملحقة به فى مجموعه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب لآخر من أبواب الموازنة، وعلى كل مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.