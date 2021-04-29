شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولى» يهنئ المصريين بأعياد تحرير سيناء والعمال والقيامة وشم النسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، ولأبناء القوات المسلحة، وجميع أفراد الشعب المصرى، بمناسبة عيد تحرير سيناء، كما قدم التهانى بمناسبة عيد العمال، وعيد القيامة المجيد، وكذا عيد شم النسيم، داعيًا المولى، عز وجل، أن يعيد على مصر مثل هذه الأيام والمناسبات وقد تحقق لبلدنا وشعبنا كل ما نتمناه من رخاء وتنمية.

وأشار مدبولى، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس، إلى المحادثة الهاتفية التى تمت مؤخرا بين الرئيس عبدالفتاح السيسى، والرئيس الروسى فلاديمبر بوتين، والتى تم خلالها بحث سبل دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات، وخاصة فى مجال السياحة، حيث تم الاتفاق على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين بما فى ذلك مدينتا الغردقة وشرم الشيخ، لافتًا إلى أن هذا الاتفاق سيسهم وبشكل كبير فى تيسير حركة الأفراد بين البلدين، فضلا عن دوره فى عودة حركة السياحة الروسية إلى مصر، منوها إلى الجهود المبذولة من مختلف الجهات المعنية لزيادة تأمين المقاصد السياحية المصرية، وكذا رفع كفاءتها وتطويرها، إلى جانب العمل على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية التى تدعم عمل قطاع السياحة بكل من محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء، وذلك بما يسهم فى زيادة حركة السياحة الوافدة لهما من مختلف دول العالم. وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى، والذى أطلقته الحكومة أمس خلال مؤتمر موسع، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يأتى كمرحلة ثانية للبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، الذى تم الإعلان عنه عام 2016، مؤكدًا أن إطلاق برنامج الإصلاحات الهيكلية فى هذا التوقيت يُعد ضرورة للمحافظة على ما تم تحقيقه من نجاحات فى مجال الاقتصاد المصرى شهدت لها المؤسسات المالية العالمية، وذلك على الرغم من الظروف شديدة الاستثنائية التى تواجهها مصر والعالم، جراء انتشار فيروس كورونا. وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية يستهدف استدامة تحقيق معدلات نمو إيجابية، وكذا العمل على دعم وتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية وإعطاء الصبغة الاجتماعية الاهتمام الأكبر فى عملية الإصلاح الهيكلى.