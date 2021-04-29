شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب صفوف النقل يختتمون امتحانات نهاية العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم طلاب صفوف النقل، أمس، امتحانات نهاية العام المجمعة متعددة التخصصات، استثنائيًا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأدى طلاب صفوف النقل- الرابع الابتدائى والأول الإعدادى والصفين الأول والثانى الثانوى- الامتحان المجمع داخل المدارس وسط إجراءات احترازية مكثفة.

وبدأ توافد الطلاب بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، على المدارس فى الـ7 صباحا، وخضعوا للكشف الحرارى ومنع دخول الطلاب قبل ارتداء الكمامة أو غطاء الوجه، فيما أدى طلاب الصف الأول الثانوى- أدبى- الامتحان المجمع فى مواد اللغة الأجنبية الأولى، والفلسفة، والرياضيات، وطلاب- علمى- فى مواد الكيمياء، والفيزياء، والأحياء.

وأدى طلاب الصف الثانى الثانوى- علمى- الامتحان فى مواد اللغة الأجنبية الثانية، والفيزياء، وطلاب- أدبى- فى مواد اللغة الأجنبية الثانية، والجغرافيا.

وقررت الوزارة أن تكون نهاية شهر إبريل الجارى هى نهاية العام الدراسى لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثانى الثانوى، باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.

وقالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن الاتحاد لم يتلق أى شكاوى بخصوص امتحانات شهر إبريل المجمعة بالنسبة لطلاب الصفوف الرابع الابتدائى والأول الإعدادى.

وأضافت، فى تصريحات صحفية، أن امتحانات طلاب الصف الأول الثانوى المجمع تضمنت صعوبة فى الأجزاء الخاصة بمادتى الفيزياء والكيمياء، وتباين فى الآراء حول مستوى الجزء الخاص بالأحياء، مشيرة إلى أن أولياء أمور الطلاب أجمعوا على صعوبة الفيزياء والكيمياء.

وفى المحافظات، اختتم طلاب النقل امتحانات نهاية العام، أمس، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

ففى بنى سويف، أكدت سهام يوسف، وكيل وزارة التعليم، انتظام الامتحانات وسط إجراءات احترازية، لافتة إلى أن غرف العمليات بالإدارات التعليمية لم تتلق أى شكاوى من الأسئلة.

وفى المنيا، قال محمد فؤاد الرشيدى، وكيل الوزارة، إن طلاب الصفوف الرابع الابتدائى، والأول الإعدادى، والأول الثانوى، أنهوا الامتحانات ولم يتم تسجيل أى شكاوى.

وفى الشرقية، أكد رمضان عبدالحميد، وكيل أول الوزارة التربية، أنه تم التشديد على الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، والتأكد من ارتداء الكمامات الواقية، ومراعاة المسافات البينية بين الطلاب، لافتا إلى أنه تم غسيل وتعقيم وتطهير جميع المدارس، خاصة الفصول الدراسية ودورات المياه والمكاتب الإدارية والأثاث، والتأكد من توافر مواد التطهير وجهاز قياس الحرارة وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم قبل وبعد أداء الامتحانات.

وأشار إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية منعقدة على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، ولم تسجل أى شكاوى من الأسئلة أو أثناء سير الامتحانات.

وفى الأقصر، عبر طلاب الصف الأول الثانوى عن سعادتهم بانتهاء الامتحانات، مؤكدين أن الأسئلة جاءت سهلة ومباشرة، وأعلنت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أن الامتحانات فى الفترة الأولى التى تمت للصف الأول الثانوى فى ختام الفصل الدراسى الثانى مرت بهدوء، ولم تتلق غرفة العمليات أى شكاوى حتى الآن حول ورقة الأسئلة.

وفى أسوان، أكد الدكتور خالد القبيصى، وكيل الوزارة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، من تطهير وتعقيم جميع المدارس، ومراعاة التباعد بين الطلاب، وتم توفير التهوية والإضاءة المناسبة باللجان، وتم التأكيد على قياس درجة حرارة الطلاب قبل دخول اللجان وعدم السماح بدخول من تكون درجة حرارته مرتفعة عن المعدلات الطبيعية، وعدم السماح للطلاب أو العاملين باللجان بدخول اللجان دون ارتداء الكمامات.

وفى الوادى الجديد، أوضح الدكتور سمير النيلى، وكيل الوزارة، أن 6268 طالبا أمام 151 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية بالمحافظة لأداء امتحانات الصف الرابع الابتدائى، فيما تقدم نحو 5418 بالصف الأول الإعدادى أمام 121 لجنة لأداء الامتحانات مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه تمت متابعة سير أعمال الامتحانات بجميع الإدارات التعليمية والتابعة لها لحظة بلحظة وحل أى عقبات وتذليلها بشكل فورى.

وفى دمياط، أجرى عادل عثمان، وكيل الوزارة، جولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات بمدرستى المنتزه الإعدادية بنات، و6 أكتوبر التجريبية الابتدائية المشتركة، التابعتين لإدارة دمياط التعليمية.

واطمأن على وضوح ورقة الأسئلة وعدم وجود أى عقبات تعرقل سير العملية الامتحانية، مشيدًا بالتزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد والمسافات بين الطلاب.

وفى البحيرة، تفقدت الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، برفقة يوسف الديب، وكيل الوزارة، لجان الامتحانات فى مدينة دمنهور، لمتابعة سير امتحانات سنوات النقل فى آخر أيام الامتحانات، وشملت لجان مدارس السيدة زينب الابتدائية، ودمنهور الثانوية بنات، والجمهورية الإعدادية بنات.