شكرا لقرائتكم خبر عن التعاقد مع التحالف الفائز بتشغيل خدمات المتحف الكبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقد اتفاق تقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف المصرى الكبير بين هيئة المتحف المصرى الكبير وتحالف دولى بقيادة شركة حسن علام للإنشاءات، والذى فاز من بين 5 تحالفات دولية أخرى بتقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف، بناء على قرار لجنة البَتّ المشكَّلة ولجنة الخبراء التى تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ووقّع عقد الاتفاق الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والمهندس حسن علام، رئيس مجلس إدارة شركة حسن علام للإنشاءات.

ويضم التحالف الفائز بتقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف المصرى الكبير كلًا من شركة حسن علام للإنشاءات، وشركة «MAB» الإماراتية، إحدى الشركات الرائدة فى إدارة المرافق والخدمات المتكاملة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى العديد من الشركات العالمية، مثل شركتى «KCA London» و«Avesta Group» فرنسا، وغيرهما من الشركات الدولية المتخصصة فى مجالات إدارة الأعمال، والتسويق، والضيافة، والترويج، والجودة، والصحة، والسلامة المهنية، وإدارة المقاصد السياحية، والفعاليات، والأنشطة الثقافية والتعليمية.

وعقب التوقيع، أكد وزير السياحة والآثار أن الهدف من إبرام هذا الاتفاق هو استقدام الخبرات والكفاءات القادرة على تقديم وتشغيل خدمات هذا الصرح الثقافى والمقصد السياحى المهم بمستوى يضاهى إن لم يكن يفوق كبرى المتاحف والمقاصد السياحية العالمية، وذلك بما يدعم دور المتحف فى تنشيط حركة السياحة والتنمية الاقتصادية بمصر، فى إطار مبادئ وأهداف التنمية المستدامة و«رؤية مصر 2030».

وأضاف أن هذا الاتفاق يتفرد بأنه يشتمل على تقديم وتشغيل مجموعة كبيرة من الخدمات، والأنشطة الثقافية، والتجارية، والترفيهية، التى تم تحديدها فى ضوء دراسة ثقافة المجتمع وسلوكيات زوار المتاحف؛ وذلك استجابة لطلبات جميع شرائح الزائرين من المصريين والأجانب وتقديم خدمات متكاملة لتكون الزيارة ممتعة وفريدة، بالإضافة إلى التعرف على الحضارة المصرية العريقة وضمان تقديم خدمات على أعلى مستوى، وزيادة الوعى السياحى والأثرى، وجذب شرائح أكثر من المصريين والسائحين من كل دول العالم، موضحًا أن التحالف فاز بهذا التعاقد بعد اجتيازه مراحل عديدة من التقييم، فى عملية طرح تنافسية شاركت فيها عدة تحالفات وشركات دولية.

وتجدر الإشارة إلى أن تحالف حسن علام سيقوم بدور المستثمر من خلال ضخ بعض الاستثمارات لإنهاء بعض التشطيبات المتبقية، والمرتبطة بالمنشآت الخدمية والتجارية الملحقة بالمتحف.