شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: «السبت والأحد والإثنين» المقبلة إجازات رسمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارات لتنظيم العطلات الرسمية فى مناسبتى عيد العمال ويوم شم النسيم، حيث نص القرار الأول على أن يكون يوم السبت الموافق 1 من شهر مايو عام 2021 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد العمال، وذلك فى الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص. فيما نص القرار الثانى على أن يكون يوم الاثنين، 3 من شهر مايو، إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم. كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا ثالثًا بأن يعطل العمل يوم الأحد، 2 من مايو، فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك فى سبيل الحد من تكدس المواطنين كتدبير احترازى فى إطار خطة الدولة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا. ويستثنى من ذلك العاملون بالمرافق الحيوية التى تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل: خدمات النقل، والإسعاف، والمستشفيات، وخدمات المياه والصرف الصحى، والكهرباء، كما تنظم السلطة المختصة بالمرافق الحيوية العمل خلال هذا اليوم طبقًا للقواعد التى تراها محققة للصالح العام.

كان رئيس الوزراء قد سبق أن أصدر قرارا بأن يكون الخميس 29 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء بدلا من الأحد 25 أبريل. فى سياق مواز، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة بمساحة 14.9 فدان بناحية الدير الغربى بالمحروسة بمحافظة قنا، وذلك لاستخدامها فى إقامة محطة وسيطة للمخلفات الصلبة، وذلك فى ضوء توجيهات الحكومة بسرعة تخصيص الأراضى اللازمة لإقامة مدافن صحية، ومحطات وسيطة ثابتة فى مختلف المحافظات. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة، بمساحة 82.2 فدان بمحافظة كفر الشيخ، وذلك لاستخدامها فى إقامة مصنع للمخلفات وأنشطة الدفن الصحى للمخلفات الصلبة. كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص بعض المساحات من الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة، منها مساحة 20 فدانًا بناحية يوسف الصديق لصالح محافظة الفيوم لاستخدامها فى إقامة مدفن صحى، ومساحة 0.84 فدان ناحية مركز إسنا بمحافظة الأقصر لاستخدامها فى إقامة محطة وسيطة لتجميع المخلفات، ومساحة 89.59 فدان ناحية فارسكور بمحافظة دمياط لاستخدامها فى إقامة مصنع لتحويل المخلفات إلى طاقة.

واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 21 أبريل الجارى بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، وذلك لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها لعدد 51 مشروعًا لوزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والصحة والسكان، والتعليم العالى والبحث العلمى، على أن تكون الجهات الطالبة مسؤولة عن مناسبة الأسعار. ووافقت الحكومة على التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل، وذلك لـ28 منازعة من المنازعات التى يتم العمل على تسويتها بين الجهات الحكومية دون اللجوء إلى القضاء. ووافق مجلس الوزراء على شراء جهاز اختبار الخلايا الفوتوفلتية تحت إشعاعات مختلفة ودرجات حرارة مختلفة، والمطلوب لمشروع مركز متميز للخلايا الفوتوفلتية بكلية الهندسة - جامعة أسوان. ووافق على طلب محافظة القليوبية شراء قطعة أرض (أملاك خاصة)، وذلك بناحية قرية مرصفا مركز بنها بغرض إنشاء محطة وسيطة لتجميع المخلفات لخدمة مركز بنها ومراكز المدن المجاورة، وذلك نظرا لوجود ضرورة ملحة للنهوض بمنظومة النظافة بالمحافظة، ولما سيكون لإنشاء هذه المحطة من أثر كبير على رفع كفاءة عمليات نقل المخلفات من مركز بنها ومراكز المدن المجاورة. كما وافق أيضًا على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تخصيص قطعتى أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة البحر الأحمر؛ وذلك لاستخدامهما فى أنشطة الدفن الصحى للمخلفات الصلبة، وهما: مساحة 5.35 فدان تعادل 22496 مترا مربعا ناحية طريق مرسى علم/ إدفو الكيلو متر 20؛ لاستخدامها فى إقامة مدفن صحى، ومساحة 150.51 فدان تعادل 632297 مترا مربعا ناحية جنوب مدينة سفاجا بجهة الكيلو متر 23، وذلك لاستخدامها فى إقامة مدفن صحى.