شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توقع عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات بالسخنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس، مراسم توقيع عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات يقام بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى إطار خطة الدولة لسد احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية، حيث تم التوقيع بين شركة التنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية للقناة، وشركة البحر الأحمر للتكرير والبتروكيماويات. ويهدف التوقيع لإنشاء مجمع صناعى للتكرير وإنتاج مجموعة من المنتجات البترولية والكيماوية ذات القيمة المضافة كـ«بولى إيثلين- بولى بروبلين- بولى استر- وقود السفن.. وغيرها»، ويقام المشروع على مساحة 3.56 مليون متر مربع ضمن الحيز الجغرافى لشركة التنمية الرئيسية، أحد أهم مطورى المنطقة الاقتصادية بالقطاع الجنوبى بالعين السخنة، بتكلفة استثمارية 7.5 مليار دولار.

ويعد الغرض من هذا المجمع الصناعى تحقيق قيمة مضافة مرتفعة فى هذه الصناعة، وسد احتياجات السوق المحلية من منتجات المشروع، وتقليل حجم واردات الدولة من تلك المنتجات، بالإضافة إلى خلق فرص تصديرية للمواد المنتجة وتوطين هذه الصناعة.

وقال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن هذا المشروع الطموح يعد أحد أركان استراتيجية الوزارة فى تطوير صناعة التكرير والبتروكيماويات فى مصر، وإنه الأول والأكبر من نوعه فى إفريقيا والشرق الأوسط، حيث يسهم فى أن تتبوأ مصر مكانة مميزة فى مجال إنتاج العديد من المنتجات البتروكيماوية والمنتجات البترولية، اعتمادًا على الخبرات والإمكانات المتاحة وموقع مصر المميز، بالإضافة إلى تحقيق القيمة المضافة من هذه المنتجات، وبالتالى تقليل تكاليف استيرادها، والسماح بتواجد صناعات تكميلية عديدة وتصدير الفائض لتحقيق دخل إضافى من العملة الأجنبية وتحسين الميزان التجارى للدولة، كما يوفر العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لشباب مصرنا العزيزة.

ولفت «الملا» إلى أن المجمع الجديد سيكون أيضًا إحدى الركائز الأساسية فى المشروع القومى لتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز.

وأكد يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هذا المشروع هو الأكبر من نوعه فى صناعة البتروكيماويات، ويقام بالمنطقة الصناعية فى العين السخنة، ويأتى فى إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لسد احتياجات السوق المحلية من المواد البترولية والبتروكيماوية، وتصدير الفائض كمصدر للعملة الصعبة، بالإضافة لتوطين الصناعات وإحلال الواردات، وتنفيذًا لاستراتيجية ورؤية المنطقة الاقتصادية للسنوات الـ5 من 2020 حتى 2025 فى تحويل منطقة السخنة إلى منصة عالمية لصناعات البتروكيماويات، لما لها من مقومات تؤهلها لذلك من حيث الموقع والبنية التحتية والمرافق وكذلك الموانئ المتواجدة التى تخدم عمليات التصدير أيضًا. كما يسهم المشروع فى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تقدر بنحو 15 ألف فرصة عمل للشباب، تحقيقًا لمرتكزات رؤية المنطقة الاقتصادية فى توفير مليون فرصة عمل بحلول 2030، وهو دومًا الهدف المنشود للمنطقة فى تعاقداتنا والتزاماتنا لتحقيق الخطة الاستراتيجية 2020 /2025.