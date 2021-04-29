شكرا لقرائتكم خبر عن وحدة ملاريا العريش تكافح القوارض والحشرات بحي الآيايبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت وحدة مكافحة الملاريا وناقلات الامراض بالعريش، مكافحة القوارض والحشرات في مختلف أحياء وتجمعات مدينة العريش، بناء على توجيهات الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء.

وقال المهندس صبحي الفرماوي، رئيس الوحدة، أنه تم تغطية حي الايايبة«آل أيوب» وشارع القاهرة على ساحل البحر بالعريش، بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والحشرات والذباب ويرقات الذباب.

أشار الفرماوي، إلى تغطية محطات الصرف الصحي وتجمعات المياه بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض، وذلك ضمن عمليات الترصد الحشرى التي تنفذها الوحدة.

يذكر أن وحدة مكافحة الملاريا وناقات الامراض تحت إشراف المهندس صبحى الفرماوي رئيس الوحدة، وأعضاء الفريق هم كلا من المهندس محمود فايز والمهندسة الهام عايش والفنيين السيد السنوسي والعامل محمد اسماعيل والسائق نافذ عبده مسلم.