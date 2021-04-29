شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب محطة التحلية الجديدة في قرية الكونتلا بوسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سليمان فرج، رئيس مركز ومدينة نخل بشمال سيناء، أنه تم تركيب محطة التحلية الجديدة في محطة المياه بقرية الكونتلا في منطقة وسط سيناء.

وأكد فرج، في بيان، علي أن ذلك يأتي ضمن جهود الدولة لتوفير حياه كريمه لأبناء مركز ومدينة نخل، وبناء علي توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

أشار فرج، إلي أن ذلك يأتي ضمن مشروعات كثيرة تقوم بتنفيذها الدولة في مدينة نخل، حيث تم افتتاح مجمع نخل الازهري وادارة تموين نخل، ووضع حجر الاساس لعدد 25 منزل بدوي، وللمدرسة الثانوية الصناعية، وذلك خلال احتفال محافظة شمال سيناء بعيدها القومي في 25 أبريل الجاري.