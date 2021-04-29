شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في مدن كفر الشيخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ حملات ليلية على المطاعم والكافيهات، للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا، والالتزام بإرتداء الكمامات للعاملين وجميع المترددين، بالإضافة إلى التعقيم والتطهير المستمر بها، ورفع كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء، بتكثيف الحملات التفتيشية والصحي.

وترأس اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالعاصمة، ومتابعة الكافتريات، والمقاهى، والكافيهات، والمطاعم، وتطبيق كافة الإجراءات القانونية على المخالفين.

وقادت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، الحملات الليلية لرفع الإشغالات، والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، بالشوارع الرئيسية والفرعية، وكورنيش النيل، ورفع وإزالة كافة أشكال وصور التعديات على الأرصفة ونهر الطريق، وقد أسفرت الحملة عن رفع 300 إشغال، وتحرير 15 محضر إشغال، و57 مضبوطات، وغلق 2 كافتيريا، وتحرير 7 محاضر شيش.

وترأس أشرفَ اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الحملة الليلية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمدينة بلطيم، لمتابعة التزام المقاهي والمطاعم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا، والتأكيد على أنه لا تهاون مع المقصر، بالإضافة إلى رفع التعديات والإشغالات،وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر عدم ارتداء كمامات، و10 محاضر تصالح ودفع الغرامة الفورية، و5 محاضر عدم إتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، ومحضر غلق، فضلاً عن تحرير 10 محاضر تموين عدم إعلان أسعار، و8 محاضر صحة متنوعة، وذلك بالتنسيق الكامل مع قوات الشرطة، والتموين، والصحة، والبيئة، والإشغالات.

وقاد أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، بشن حملات ليلية للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية، وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، والالتزام بإرتداء الكمامات الواقية، وقد أسفرت الحملة عن تحرير العديد من محاضر الغلق، وعدم الالتزام بارتداء الكمامات.

وأشرفَ جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، على الحملات بالفترة المسائية على المقاهى والكافتريات، لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وأسفرت الحملة عن إغلاق عدد 3 مقاهي لتداول الشيشة، والتحفظ على الشيش الموجودة بها، وتشميع المقاهي، وتحرير محاضر للمخالفين.

وشددّ محافظ كفر الشيخ، على منع التجمعات، والالتزام بارتداء الكمامات، والقرارات الصادرة، وذلك حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، والحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

كورونا

كورونا

كورونا

كورونا