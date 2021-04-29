شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط صاحب لودر صدمه قطار بالمنوفية لعبوره من مزلقان غير شرعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات إصطدام أحد القطارات بلودر بالمنوفية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ من (ناظر محطة سكك حديد ، بدائرة مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية) بإصطدام أحد القطارات بإحدى المركبات "لودر" حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مُعد للعبور "مزلقان غير شرعى" وذلك قبل دخول القطار إلى المحطة .

بالفحص تبين عدم حدوث أية إصابات أو تلفيات بالقطار وإستئنافه لسيره .. وحدوث تلفيات بمركبة "اللودر" نتيجة الإصطدام .

عقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية من تحديد قائد المركبة " لودر" وأمكن ضبطه .. وبمواجهته أقر بأنه أثناء تخطيه لشريط السكة الحديد من مكان غير مُعد للعبور حدث عطل مفاجئ بمركبة اللودر فقام بتركه وفر هارباً خشية على حياته، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .