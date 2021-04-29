شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها تعلن عن حاجتها لأعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم في 4 كليات (الشروط والتفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة بنها عن حاجتها لشغل عدد من وظائف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكليات الزراعة والهندسة والحقوق والعلاج الطبيعي.

وقال بيان صحفي الخميس إن الطلبات لشغل الوظائف تقدم باسم عميد الكلية، في موعد غايته ١٥ يوما من تاريخ الإعلان على الموقع الرسمي للجامعة، مرفق به المستندات المطلوبة، ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد قبل أو بعد مدة الإعلان.

وتشتمل الوظائف المطلوبة على الآتي:

أولا: كلية الزراعة:

عدد (1) استاذ مساعد بقسم تربية الأسماك

عدد (1) مدرس بقسم تغذية دواجن

يشترط في المتقدمين ما يلي:

إلا يزيد سن المتقدم عن 45 سنة للأستاذ المساعد، ولا يزيد عن 40 عاماً للمدرس.

ان يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه في مجال التخصص من احدى الجامعات المصرية

تقدم الطلبات إلى مكتب عميد كلية الزراعة بمشتهر مشفوعة بأصول الطلبات الاتية: شهادة الدكتوراة + شهادة الماجستير + نسختين من رسالتي الماجستير والدكتوراة.

أصل شهادة الميلاد.

شهادة الدرجة الجامعية الاولي (البكالوريوس).

أصل كشف بتقديرات المواد للأربع سنوات لمرحلة بكالوريوس.

أصل شهادة الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها.

شهادة تزكية من المشرف على رسالة الدكتوراة مختومة من الكلية المانحة.

أصل موافقة جهة العمل أو إقرار كتابي بعدم العمل.

تقدم الطلبات بصفة شخصية.

ثانيا: كلية الهندسة ببنها:

عدد (1) أستاذ مساعد- عدد (1) مدرس بقسم الهندسة الكهربية تخصص هندسة طبية.

يشترط في المتقدمين ما يلي:

ان يكون من خريجي كليات الهندسة وحاصلاً على الدكتوراه من احدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها في التخصص (هندسة طبية).

إلا يزيد السن عن 40 عاماً بالنسبة للمتقدمين لدرجة مدرس، و50 عاماً للمتقدمين لدرجة استاذ مساعد وقت صدور الاعلان.

يشترط في التعيين ذات الشروط المنصوص عليها بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وكذلك الضوابط الواردة من القرار الوزاري رقم (4834) الصادر بتاريخ 15/10/2018 من وزارة التعليم العالي.

تقدم الطلبات باسم عميد كلية الهندسة ببنها مرفقاً به المستندات الاتية:

اصول الشهادات الحاصل عليها المتقدم.

عدد (3 نسخة من رسالتي الماجستير والدكتوراه)

أصل شهادة الميلاد.

أصل شهادة التجنيد أو الاعفاء منها للذكور

موافقة جهة العمل أو اقرار بعدم العمل في أي جهة حكومية أو خاصة.

عدد (6) صور شخصية حديثة.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

ثالثا: كلية الحقوق ببنها

عدد (1) أستاذ مساعد- عدد (1) مدرس بقسم القانون العام.

يشترط في المتقدمين ما يلي:

أولا: أستاذ مساعد:

ان يكون قد مضت (5) سنوات على الاقل على حصوله على الدكتوراه في الحقوق.

ان يكون قد مضت ثلاثة عشرة سنة على الاقل على حصوله على درجة الليسانس في الحقوق أو ما يعادله.

ان يكون قد قام منذ الحصول على الدكتوراه بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها واجازتها اللجنة العلمية الدائمة للترقيات بالمجلس الأعلى للجامعات كترقية من الخارج.

ان تتوافر فيه الكفاءة المتطلبة للتدريس.

لا يزيد العمر وقت تقديم الطلب عن 50 عاماً.

ان يكون حاصلاً على ليسانس الحقوق أو ما يعادلها من احدى الجامعات المصرية بتقدير لا يقل عن جيد جداً.

ثانيا: أستاذ مدرس:

ان يكون حاصلاً على ليسانس حقوق من احدى كليات الحقوق أو ما يعادلها بتقدير لا يقل عن جيد جداً، ويفضل التقدير الأعلى.

ان يكون حاصلاً في مادة التخصص على متوسط تقدير جيد جداً، ويفضل التقدير الأعلى.

ان يكون حاصلاً على ماجستير في الحقوق من احدى كليات الحقوق أو ما يعادلها بتقدير جيد على الاقل ويفضل التقدير الاعلى.

ان يكون حاصلاً على الدكتوراه في الحقوق – في التخصصات المطلوب التعيين فيه، بتقدير ممتاز.

إلا يزيد سن المتقدم وقت تقديم الطلب عن اربعين عاماً.

ان يتوافر فيه شروط التعيين في الوظيفة المعلن عنها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016

ان يكون حاصلاً على شهادة التويفل صادرة من الاميديست أو المركز الثقافي البريطاني أو الجامعة الامريكية أو حاصلاً على شهادة المستوي العاشر لإجادة اللغة الفرنسية من المركز الثقافي الفرنسي التابع للسفارة الفرنسية.

رابعا: كلية العلاج الطبيعي:

عدد (1) مدرس- (4) معيد بقسم علوم اساسية

عدد (1) مدرس- (1) معيد بقسم باطنة

عدد (1) مدرس- (1) معيد بقسم نساء

عدد (1) مدرس- (2) معيد بقسم عظام

عدد (2) معيد بقسم اعصاب

عدد (1) مدرس- (2) معيد بقسم أطفال

تقدم الطلبات باسم عميد كلية العلاج الطبيعي مرفقاً به المستندات الاتية:

أصل شهادة الميلاد.

أصل شهدة التجنيد أو الاعفاء من التجنيد بالنسبة للذكور.

صورة الرقم القومي.

موافقة جهة العمل أو قرار بعدم العمل في الحكومة أو القطاع الخاص.

عدد (6) صور شخصية حديثة.

يزيد على ذلك للمدرس:

إلا يزيد سن المتقدم عن 40 سنة وقت تقديم الطلب.

شهادة البكالوريوس – شهادة تقدير سنوات الدراسة بالنسبة للبكالوريوس.

شهادة الماجستير.

شهادة الدكتوراة.

يزيد على ذلك للمعيد: