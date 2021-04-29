شكرا لقرائتكم خبر عن التقديم مازال مفتوحًا .. فرص عمل من وزارة القوى العاملة لشهر أبريل لجميع المؤهلات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مازال التقديم مفتوحا وفقا لإعلان وزارة القوى العاملة عن توفير 6343 وظيفة خالية للجنسين، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية، بأجور تبدأ من 1200 لتصل إلى 4500 جنيه، وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، من خلال 65 شركة ومصنع قطاع خاص في 14 محافظة لشغلها خلال شهر أبريل 2021.

ويتم التقديم على الموقع الإلكتروني www.manpower.gov.eg «النشرة القومية للتشغيل»، تحت مسمى «برنامج طالبي العمل» وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص، وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وتتوفر فرص العمل بالقاهرة 2100 فرد أمن براتب 2400 جنيه، و80 خدمة عملاء منها 30 فرصة للطلبة بحوافز مجزية، 3 محاسبين خزينة براتب 3500 جنيه، و10 عضو فريق، و12 سائق درجة أولى، و50 مندوب مبيعات، و50 فنى صيانة برواتب 3000 جنيه، و5 ممثلي خدمة عملاء، و15 عامل تعبئة وتغليف، و5 عمال نظافة، و4 موظفات شؤون إدارية، و120 عامل إنتاج، و20 مراقب مخازن، و30 كيميائي براتب 3500 جنيه، و40 مساعد فنى طباعة وصناعة، و20 فنى صيانة كهرباء، و20 فنى صيانة ميكانيكي، و40 فنى طباعة روتو ( فليكسو )، و20 عامل مخازن، ومهندس كهرباء، ومدير تكاليف وموازنة، أخصائي إجتماعي، وفنى كنترول كهرباء، وفنى نحاس، كهربائي تركيبات.

وتابع الوزير قائلا إن فرص العمل المتوفرة بمحافظة الشرقية تتمثل في 500 عامل اورليه، و500 عامل أوفر، و40 عامل مكواة وجودة، و200 فرد أمن براتب 3100 جنيه و50 فنى لحام، و50 فنى دوكو سيارات، و20 فنى خراطة، و20 فني برادة، و50 فني تشطيبات، و500 مراقب جودة، و20 مهندس، و1500 مشغل براتب 2500 جنيه.

كما تم توفير فرص عمل بالجيزة، تمثلت في 45 محاسبا، و45 مشرف مبيعات، و210 مندوبين مبيعات، و20 عامل تعبئة، و20 فرد أمن.

وفي الدقهلية يوجد مهندس ميكانيكا، و2 منسقة، وأخصائي ائتمان، و5 عمال خياطة، و3 عمال تطريز، و30 عامل نظافة، و10 مندوبين تسويق، وكاشير، و5 أفراد أمن، و5 عمال مخزن، وعاملين صيدلية، وعاملين بشركة برمة.

كما تم توفير فرص عمل بالغربية شملت، مهندس صيانة، وأمين مخزن و5 مندوبين مبيعات، و100 أخصائي خدمات مالية، و2 إداري، و12 عاملا عاديا، وعاملين خياطة، و30 عاملة سنجر وأوفر.

وفي البحيرة يوجد فرص عمل لـ 10 أخصائيين تمويل، و5 أمناء مخازن، و10 فنيين كهرباء، و10 فنيين ميكانيكا، و10 سائقين درجة أولى، و10 عمال عادين، و20 عامل سنجر وأوفر، و25 عامل مكواة، ومشرفة وعاملة نظافة.

وجاءت فرص العمل المتاحة في أسيوط كالأتي، عدد 2 مهندس ميكانيكي، ودكتور إكلينيكي، وفنى أعمال كنترول، و5 مهندسين، و5 كيميائيين، و5 موظفين إداريين، و5 بائعين، و5 مساعدين بائع، و200 فرد أمن براتب 3000 جنيه، ومسؤول تمويل، و10 أخصائيين تمويل، و15 وسيطا تأمينيا، و20 أخصائي تسويق، و20 سكرتارية، وبائع أجهزة وعمال عاديين.

وفي المنيا، يوجد 614 فرصة عمل متاحة، منها: 100 مراقب جودة، و300 عامل حياكة، و10 فنين صباغة، و10 عاملات نظافة، و100 عامل دواجن، و50 مندوب مستلزمات طبية، و30 عامل إنتاج، وموظف يجيد الحاسب الآلي، و7 أفراد أمن، و2 موظفة خدمة عملاء، و6 شيف بائع، و10 أخصائيين تمويل، و10 منسقين ميدانين، و5 أمناء مخازن، و5 محاسبين، و30 أخصائي خدمات مالية، و5 موظفين استقبال، و8 إشراف داخلى، و8 سيرفيس.

أما المنوفية، فقد وفرت فرص عمل متنوعة في العديد من المجالات ومنها: 400 عامل خياطة وتعبئة، و75 عامل سنجر واوفر، و15 عاملا عاديا، و15 فنى جودة، و30 مندوب مبيعات، و50 عامل إنتاج، و5 سائقين.

كما تم توفير فرص عمل شملت، أفراد أمن، وعمال نظافة، وصراف مطعم، ومشرف غرف، وفني تبريد وتكييف، ومضيفين، وعمال خدمات معاونة، وفني إنتاج وعمال إنتاج بمحافظات القليوبية والسويس ودمياط وشمال سيناء وأسوان.

وفيما يلي تفاصيل فرص العمل بنشرة الوظائف :