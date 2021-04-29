شكرا لقرائتكم خبر عن 7 إجراءات نفذتها وزارة الرى تطوير منظومة المياه.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت مصر العديد من المشروعات التى تستهدف تطوير منظومة المياه فى مصر سواء على مستوى المجارى المائية أو المستوى الحقلى، والحفاظ على كل قطرة مياه.





وفى التقرير التالى نرصد الإجراءات التى نفذتها وزارة الرى لتطوير منظومة المياه:1- هناك ترابط بين المياه والغذاء ، لما تمثله المياه كعنصر رئيسي فى الزراعة وتحقيق الأمن الغذائى.

2- يتم تطوير المنظومة المائية و هو انعكس على تحسن المنظومة الزراعية وسد الفجوة الغذائية التى تواجه مصر حالياً .

3- مصر تنفذ العديد من المشروعات التى تستهدف تطوير منظومة المياه فى مصر سواء على مستوى المجارى المائية أو المستوى الحقلى ، مثل المشروع القومى لتأهيل الترع ومشروع التحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث والتوسع فى استخدام تطبيقات الرى الذكى.

4- مصر تعد واحدة من أكثر دول العالم التى تعانى من الشح المائى ، الأمر الذى استلزم اتخاذ العديد من الإجراءات والسياسات التى تستهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه .

5- يتم دراسة استخدام أصناف جديدة من المحاصيل تستهلك كميات أقل من المياه .

6- هناك ادارة الرشيدة للمياه الجوفية لضمان إستدامتها ، بالإضافة للعمل على توفير موارد مائية إضافية من خلال مشروعات الحماية من أخطار السيول والتى تسهم فى حصاد مياه الأمطار بالبحيرات الصناعية التى أنشأتها الوزارة لإستخدام التجمعات البدوية بالمناطق المحيطة.

7- التغيرات المناخية دفعت لتنفيذ مشروعات كبرى فى مجال حماية الشواطئ لأطوال تصل إلى 160 كيلو متر لحماية السواحل المصرية.