شكرا لقرائتكم خبر عن 7 إجراءات نفذتها وزارة الرى تطوير منظومة المياه.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نرصد الإجراءات التى نفذتها وزارة الرى لتطوير منظومة المياه:1- هناك ترابط بين المياه والغذاء ، لما تمثله المياه كعنصر رئيسي فى الزراعة وتحقيق الأمن الغذائى.
2- يتم تطوير المنظومة المائية و هو انعكس على تحسن المنظومة الزراعية وسد الفجوة الغذائية التى تواجه مصر حالياً .
3- مصر تنفذ العديد من المشروعات التى تستهدف تطوير منظومة المياه فى مصر سواء على مستوى المجارى المائية أو المستوى الحقلى ، مثل المشروع القومى لتأهيل الترع ومشروع التحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث والتوسع فى استخدام تطبيقات الرى الذكى.
4- مصر تعد واحدة من أكثر دول العالم التى تعانى من الشح المائى ، الأمر الذى استلزم اتخاذ العديد من الإجراءات والسياسات التى تستهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه .
5- يتم دراسة استخدام أصناف جديدة من المحاصيل تستهلك كميات أقل من المياه .
6- هناك ادارة الرشيدة للمياه الجوفية لضمان إستدامتها ، بالإضافة للعمل على توفير موارد مائية إضافية من خلال مشروعات الحماية من أخطار السيول والتى تسهم فى حصاد مياه الأمطار بالبحيرات الصناعية التى أنشأتها الوزارة لإستخدام التجمعات البدوية بالمناطق المحيطة.
7- التغيرات المناخية دفعت لتنفيذ مشروعات كبرى فى مجال حماية الشواطئ لأطوال تصل إلى 160 كيلو متر لحماية السواحل المصرية.