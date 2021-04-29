شكرا لقرائتكم خبر عن "حولنا الأزمات لفرص".. بايدن يرفع شعار "أمريكا تتحرك مجددا" أمام الكونجرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر البيت الأبيض، أجزاء من أول خطاب للرئيس بايدن أمام جلسة مشتركة فى الكونجرس. ووفقا لشبكة "سى إن إن" الأمريكية، يقول بايدن إن "أمريكا تتحرك مرة أخرى" بعد سلسلة من الأزمات، بما في ذلك الوباء، والدمار الاقتصادي الذي تسبب فيه، والهجوم على مبنى الكابيتول، الذي يسميه بايدن "أسوأ هجوم على ديمقراطيتنا منذ الحرب الأهلية."

وأوضحت بايدن، أنه سوف يروّج لأول 100 يوم في إدارته في المنصب، ويدفع من أجل تمرير خطة الوظائف الأمريكية، ويسعى إلى "استعادة ثقة الناس بديمقراطيتنا لتحقيقها".

وجاء فى مقتطفات البيت الأبيض "بينما أقف هنا الليلة، لم يعد يفصلنا سوى يومًا واحدًا على اليوم الـ100 من إدارتي. 100 يوم منذ أن أقسمت اليمين - رفعت يدي عن إنجيل عائلتنا - ورثت أمة في أزمة. أسوأ جائحة منذ قرن. أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير. أسوأ هجوم على ديمقراطيتنا منذ الحرب الأهلية.

وأضاف الرئيس الأمريكى: الآن - بعد 100 يوم فقط - يمكنني إبلاغ الأمة أمريكا تتحرك مرة أخرى. تمكنا من تحويل الخطر إلى إمكانيات ومن الأزمات فرص ومن الانتكاسة قوة.

ويضيف قائلا "الآن، أعرف أن بعضًا منكم في المنزل يتساءل عما إذا كانت هذه الوظائف تناسبك. تشعر أنك مهمل ومنسي في اقتصاد يتغير بسرعة. دعني أتحدث معك مباشرة.

ويوضح "يقدر الخبراء المستقلون أن خطة الوظائف الأمريكية ستضيف ملايين الوظائف وتريليونات الدولارات في النمو الاقتصادي لسنوات قادمة. هذه وظائف ذات رواتب جيدة ولا يمكن الاستعانة بمصادر خارجية. ما يقرب من 90% من وظائف البنية التحتية التي تم إنشاؤها في خطة الوظائف الأمريكية لا تتطلب شهادة جامعية. 75% منها لا تتطلب درجة جامعية.

ويؤكد "إن خطة وظائف الأمريكيين هي خطة عمل لبناء أمريكا. وهذا يؤكد شيئا لطالما قلته: وول ستريت لم تبني هذا البلد. الطبقة الوسطى بنت هذا البلد. وبنت الطبقة الوسطى النقابات".

ويضيف قائلا "علينا أن نثبت أن الديمقراطية لا تزال تعمل. وأن حكومتنا لا تزال تعمل - ويمكنها أن تقدم للناس.

ويتابع: في أول 100 يوم عملنا معًا، عملنا على استعادة ثقة الناس في ديمقراطيتنا.

ويشدد "نحن نقوم بتطعيم الأمة. نحن نخلق مئات الآلاف من الوظائف. نحن نقدم نتائج حقيقية يمكن للناس رؤيتها والشعور بها في حياتهم. نحن نفتح أبواب الفرص لضمان العدل والعدالة".