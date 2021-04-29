شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: توعية 163 ألف مواطن بالقرى وأماكن التجمعات فى 11 مركزًا بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن فرق التواصل المجتمعى بالوزارة قدمت التوعية الصحية لـ163 ألف مواطن بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد، فى 11 مركزًا بسوهاج، وذلك منذ 20 إبريل الجارى وحتى اليوم، مشيرة إلى استمرار تقديم التوعية الصحية لكافة المواطنين بالمحافظة، بما يساهم فى خفض معدل الإصابات بالفيروس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم نشر 100 فريق للتواصل المجتمعى بمراكز «المنشأة، أخميم، البلينا، ساقلتة، دار السلام، طهطا، مدينة سوهاج، المراغة، جرجا، طما، جهينة»، حيث تم المرور على عدد من القرى التابعة لتلك المراكز، بالتنسيق مع عمد ومشايخ القرى، لتوعية 38 ألفا و548 أسرة بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، أهمها ارتداء الكمامة وغسل اليدين باستمرار، والحفاظ على التباعد الاجتماعى، والتغذية الصحية، والتوجه فورًا إلى المستشفى فى حال ظهور أى أعراض مرضية لفيروس كورونا.

وأضاف مجاهد أنه تم المرور على المقاهى، والمحال التجارية، والأسواق ومواقف المواصلات العامة، ودور العبادة (المساجد والكنائس)، والأراضى الزراعية، لتوعية المواطنين المترددين على تلك الأماكن وأصحاب الأعمال بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، لافتًا إلى أنه تم توزيع مستلزمات وقائية (كمامات، مطهرات) على المواطنين.

وأشار إلى تقديم الخدمة الطبية لـ4 ملايين و500 ألف مواطن بسوهاج ضمن مبادرات الصحة العامة تحت شعار (100 مليون صحة)، بما ساهم فى تحسين الصحة العامة للمواطنين والحد من الإصابات والوفيات خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا.

ولفت إلى أنه منذ بداية الجائحة تم صرف 4 آلاف و53 حقيبة أدوية للمخالطين ومرضى فيروس كورونا بالعزل المنزلى وفقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة.