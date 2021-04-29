شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: 500 مليار جنيه تكلفة تطوير القرى.. ونتعامل مع الفقر متعدد الأبعاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن ملف تطوير القرى المصرية يكلف ما يقرب من 200 مليار جنية في المرحلة الأولى، ومن المتوقع أن يكلف 500 مليار جنية، وأصبح التركيز اكثر على حياة الأسرة المصرية.

جاء ذلك خلال استضافة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة حوارية مفتوحة بحضور كبار الكتاب والصحفيين والإعلاميين وذلك في مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في ماسبيرو.

وأضافت أن الوزارة تعمل أيضا على تكافؤ الفرص التعليمية والصحية، والتعامل مع الفقر متعدد الأبعاد وليس الفقر المادي فقط، ومن هذا المنطلق حرصت الوزارة على إنشاء قاعدة بيانات تضم ٩.٢ مليون أسرة بإجمالي ٣٣ مليون مواطن.

وأوضحت أن الزيادة السكانية تسهم في انخفاض جودة حياة الأسرة وتسرب الأبناء من التعليم والزواج المبكر للفتيات وهو أمر يرسخ الفقر ويورث الزيادة السكانية، لذا تركز الوزارة على تنمية الطفولة المبكرة والتوعية بخطورة الزواج المبكر وبحث ربط الدعم النقدي بعدم الزواج المبكر، ودعم المرأة في الأسر الأولى بالرعاية، لافتة إلى نجاح تجربة مشروطية التعليم والصحة في الحصول على الدعم النقدي في برنامج تكافل وكرامة.

وأشارت إلى أن ٥٩٪ فقط من السيدات المتزوجات يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة، وهو ما يؤثر على نهضة المجتمعات المحلية، ولذا تعمل الدولة حاليا على وضع استراتيجية لتنمية الأسرة المصرية ومنها محور خدمي تقوم به وزارة الصحة لتلبية الاحتياجات، وتقوم التضامن على شق تمكين اقتصادي بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، وشق توعوي وديني، وهي خطة يشرف عليها رئيس مجلس الوزراء وبتوجيه من الرئيس، لافتة إلى الدور الكبير للمجتمع المدني في مبادرة ٢ كفاية حيث تشارك به ٢٠٠ جمعية وتعتزم الوزارة زيادتهم إلى ٤٠٠ جمعية.