شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة أسوان» تنظم الملتقى السنوى الأول للاحتفال باليوم العالمي للسلامة المهنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت مديرية الشؤون الصحية في أسوان الملتقى السنوى الأول للاحتفال باليوم العالمى للسلامة والصحة المهنية، في إحدى القاعات على كورنيش أسوان.

شارك في الملتقي مسؤلي السلامة والصحة المهنية بالشركات والفنادق والمصانع والأماكن الحكومية، وهيئة تنمية بحيرة السد العالى وشركة الغازات الصناعية ومديرية القوى العاملة والمصرية للاتصالات وغيرها.

وتناول الملتقى محاضرات علمية حول السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل وسلوكيات العمال في إطار السلامة والصحة المهنية.