شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تزف بشرى سارة لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن برنامج كرامة وتكافل سوف يستمر في دعم الأسر المصرية حتي بلوغ الطالب مرحلة التعليم الجامعي وليس فقط مرحلة الثانوية كما هو الحال الآن.

وأكدت نيفين القباج أن الوزارة تعمل على رفع جودة حياة المواطن المصري الأولى بالرعاية وذلك عن طريق تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية وذلك عبر برامج الدعم النقدي وكذلك المبادرات والمشروعات التي تهدف لتوفير فرص عمل وسكن كريم، مشيرة إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي أسهمت بشكل كبير في عدم تأثر مصر بتداعيات فيروس كورونا.

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، استضاف نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة حوارية مفتوحة بحضور كبار الكتاب والصحفيين والإعلاميين وذلك في مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في ماسبيرو.

وتحدثت الوزيرة حول وعي الأسرة المصرية وحياة كريمة والعديد من الملفات الهامة، وشارك في الندوة عدد من رؤساء تحرير الصحف اليومية، واعضاء المجلس الأعلي للإعلام.