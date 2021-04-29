شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة .. حالة الطقس من الخميس إلى الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الخميس 29 أبريل إلى الثلاثاء 4 مايو 2021. حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا يوم الخميس، وترتفع درجة الحرارة على كافة الانحاء بسبب كتلة هوائية شديدة الحرارة تمتد من شبه الجزيرة العربية لتؤثر على شمال البلاد خلال الأسبوع القادم وتستمر هذه الموجة الحارة حيث ترتفع درجات الحرارة لتكون اعلي من معدلاتها خلال هذا الوقت من العام وتستمر هذه الموجة لمدة أسبوع كامل ويسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد بينما يكون معتدل ليلا على كافة أنحاء البلاد.

وتنشط الرياح على العديد من المناطق طوال هذه الأيام.

وأوصت الهيئة باتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة التي جاءت كما يلي:

- حالة الطقس الخميس 29 أبريل 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد .

- حالة الطقس الجمعة 30 أبريل 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد .

- حالة الطقس السبت 1 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

- حالة الطقس الأحد 2 مايو 2021:

نشاط الرياح أحيانا على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء.

- حالة الطقس الاثنين 3 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء.

- حالة الطقس الاثنين 3 مايو 2021:

نشاط الرياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء

وفيما يلي خريطة حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من الخميس 29 أبريل إلى الثلاثاء 4 مايو 2021

