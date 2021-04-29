شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: لطف ربنا أنقذنا من 3 كوارث قطارات.. «دي مهزلة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى إن 3 كوارث قطارات كانت ستشهدها مصر خلال الساعات الماضية، لولا لطف الله سبحانه وتعالى، ثم يقظة سائقي القطارات ومساعديهم.

وطالب موسى خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، بتعديل قانون لمحاسبة من يعبر السكة الحديد من المكان غير المخصص للعبور.

وعرض أحمد موسى لقطات أذاعتها هيئة السكة الحديد خلال عبور صاحب عربة كارو من غير الطريق المخصص له، حال مرور قطار قبل أن يتوقف بسبب يقظة قائد القطار، مطالبا الفريق كامل الوزير وزير النقل بمكافئة سائقي القطارات بسبب يقظتهم: «بقول للفريق كامل الوزير زي ما المفروض نعاقب المقصرين يجب أيضا مكافئة هؤلاء السائقين».

واستنكر مرور بعض المواطنين من غير الطريق المخصص لهم: «دي مهزلة.. فين القانون يعاقب هذه المهازل.. لولا لطف ربنا لحدثت كوارث».

كما أشار إلى واقعة أخرى حال اقتحام جرار زراعي سور السكة الحديد بأسوان، لولا يقظة سائق القطار التي منعت كارثة، مشددا على ضرورة تطبيق القانون ليكون رادعا للناس.