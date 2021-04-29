شكرا لقرائتكم خبر عن 6 قواعد صحية فى السحور لتجنب العطش والجوع أثناء الصيام.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ارتفاع درجة الحرارة خلال تلك الأيام بالتزامن مع الصيام فى شهر رمضان يعانى كثيرا منا من العطش والجوع، وهو ما يمكن التغلب عليهما بخطوات بسيطة أثناء السحور، وفقا ما أكدت المعهد القومى للتغذية.





وتضم القواعد الصحية لوجبة السحور:

1- احرص على تناول وجبة السحور قرب آذان المغرب.

2- اجعل نصف وجبة السحور من الخضراوات والفاكهة الطازجة، وذلك لتجنب الشعور بالعطش، كما أنهم يمدون الجسم بالألياف والفيتامينات الطبيعية.

3- تناول البقول مثل الفول المدمس، أو العدس، فهى تساعد على تجنب شعورك بالجوع أثناء الصيام.

4- قلل من النشويات والدهون فى وجبة السحور.

5- احرص على شرب الماء بكميات كافية.