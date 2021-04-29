شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بإجازة رسمية السبت والأحد والاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:..

التضامن: رفع ميزانية السنة الأولى بالمرحلة الثانية لـ حياة كريمة لـ200 مليار جنيه

الصحة: لدينا 2 مليون و200 ألف لتر أكسجين تحسبا لأى زيادة بإصابات كورونا