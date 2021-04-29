"رميتها علشان بتعيط".. مفاجأة في اتهام سودانية بإلقاء رضيعتها من الخامس بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ملابسات جديدة كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة في واقعة مقتل رضيعة ألقتها والدتها من الدور الخامس بأكتوبر.

المتهمة مهتزة نفسيا وكانت تمر بأزمة نفسية خلال الفترة الماضية. كما أنها ادعت سقوط الطفلة "قضاء وقدر" وسط نوبة من البكاء مرددة "معملتش حاجة.. هي وقعت لوحدها".

بتطوير مناقشتها ومواجهتها بالأدلة والتحريات التي أشرف عليها العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، أقرت بما جرى "رميتها علشان بتصرخ وتعيط".

جهود البحث توصلت إلى أن المتهمة "سودانية الجنسية" انفصلت عن زوجها منذ شهرين بموجب اتفاق على بقاء الأطفال "البنين" مع الأب، والطفلة "أصغرهم" مع والدتها.

يوم الجريمة، حملت الأم السودانية رضيعتها وألقتها من شرفة وحدتها السكنية الكائنة بالطابق الخامس لتفارق الحياة في الحال.

البداية تعود إلى تلقي مأمور قسم شرطة ثان أكتوبر إشارة من شرطة النجدة بسقوط رضيعة من علو بنطاق دائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ بقيادة العقيد فوزي عامر مفتش قطاع أكتوبر، وتبين أن الجثة لرضيعة تبلغ من العمر سنة.

تحريات المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم ثان أكتوبر، توصلت إلى وجود شبهة جنائية، وأن والدتها "سودانية" ألقتها من الطابق الخامس؛ بسبب خلافات مع طليقها.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد محمد فودة معاون مباحث قسم ثان أكتوبر، من ضبط المتهمة، واقتيادها إلى القسم للتحقيق.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد عبد التواب، مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.