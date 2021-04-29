مصرع شخص وإصابة شقيقه في حادث أعلى الدائري الإقليمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه وأصيب شقيقه في حادث مروري على الطريق الدائري الإقليمي.

تلقى مدير قطاع جنوب الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث أعلى الطريق المشار إليه ووجود ضحيتين.

وكشفت المعاينة الأولية عن مصرع شخص يدعى "محمود إسماعيل" وإصابة شقيقه، مقيمان بقرية البليدة مركز العياط.

جرى نقل الجثة إلى المشرحة والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، ووجه اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، برفع آثار الحادث لإعادة حركة سير السيارات لطبيعتها.