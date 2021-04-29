سودانية تلقي رضيعتها من الدور الخامس بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

تجردت ربة منزل تحمل الجنسية السودانية من مشاعر الأمومة. ألقت رضيعتها من شرفة شقتها بمدينة السادس من أكتوبر.

تلقى مأمور قسم شرطة ثان أكتوبر إشارة من شرطة النجدة بسقوط رضيعة من علو بنطاق دائرة القسم.

وانتقل قوة إلى محل البلاغ بقيادة العقيد فوزي عامر مفتش أكتوبر، وتبين أن الجثة لرضيعة تبلغ من العمر سنة.

تحريات المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم ثان أكتوبر، توصلت إلى وجود شبهة جنائية، وأن والدتها "سودانية" ألقتها من الطابق الخامس؛ بسبب خلافات مع طليقها.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد محمد فودة معاون مباحث قسم ثان أكتوبر، من ضبط المتهمة، واقتيادها إلى القسم للتحقيق.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد عبد التواب، مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.